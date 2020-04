Morre Moraes Moreira, um dos maiores compositores da história da MPB

247 - O cantor e compositor baiano Moraes Moreira, de 72 anos, faleceu na madrugada desta segunda-feira (13) no Rio de Janeiro. A causa da morte do músico não foi informada. O falecimento teria sido confirmado pela assessoria de imprensa de Moraes Moreira ao jornal Metrópole.

A causa da morte de Moraes, um dos fundadores do grupo Novos Baianos, não foi informada. Também não há informações sobre quando e onde ele será sepultado. Moraes iniciou sua carreira musical tocando sanfona em bailes e festas de São João. Já adolescente aprendeu a tocar violão e ao se mudar para Salvador conheceu o músico Tom Zé.

Ali, na capital baiana, formou juntamente com Baby Consuelo, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão o grupo Novos Baianos, ficando com o grupo de 1969 até 1975. Moraes Moreira, juntamente com Luiz Galvão, é autor da maioria das canções do disco Acabou Chorare, de 1972, considerado um dos principais ícones da discografia e da música nacional. Ao todo, Moraes Moreira possui 40 discos gravados.

Confira algumas das músicas de Moraes Moreira.



