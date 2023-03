Cantora de k-pop, Chaeyoung usa camiseta com símbolo nazista e é criticada por fãs

Apoie o 247

247 - A cantora Chaeyoung, 23 anos, integrante do grupo de kpop TWICE, da Coreia do Sul, gerou polêmica nesta terça-feira (21) nas redes sociais após usar uma camiseta com o desenho de um símbolo nazista.

A camisa também tinha uma foto de Sid Vicious, nome artístico de John Simon Ritchie, o baixista da banda Sex Pistols. O músico britânico fez parte da cena punk nos anos 70 e foi acusado de assassinar a própria namorada, Nancy Spungen, com uma única facada no abdômen, em outubro de 1978. O artista morreu de overdose de heroína no ano seguinte, antes do caso ir a julgamento.

Chaeyoung, integrante do grupo Twice apareceu vestindo uma blusa com a suástica naz*. pic.twitter.com/7nv7ce8Dyw — BEEPop (@beepopofc) March 21, 2023

eu acho que de todos os idols, a chayoung era a que eu menos esperava isso. To realmente decepcionada — ≥.biazita.≤ JISOO SOLO 31/03 (@biaabestbibi) March 21, 2023

eca — gi ★ (@folkwtch) March 21, 2023

nojor — red thali (@thchlamet) March 21, 2023

Histórico

K-Pop, abreviação de Korean Pop, refere-se à música popular originária da Coreia do Sul. É um gênero de música que combina vários elementos de música eletrônica, hip hop, R&B e pop, e é caracterizado por seus visuais coloridos, rotinas de dança sincronizadas e sua ênfase na moda e estilo.



O K-Pop ganhou seguidores globais nos últimos anos, com seus artistas alcançando níveis sem precedentes de sucesso e popularidade em todo o mundo. Alguns dos grupos K-Pop mais famosos incluem BTS, BLACKPINK, EXO, TWICE e Red Velvet, entre outros.



A indústria do K-Pop é altamente estruturada e competitiva, com artistas tipicamente selecionados e treinados por empresas de entretenimento por vários anos antes de fazerem sua estreia. Os fãs de K-Pop são conhecidos por sua dedicação e lealdade, muitas vezes formando comunidades online apaixonadas e apoiando seus artistas favoritos por meio da mídia social.



No geral, o K-Pop se tornou um grande fenômeno cultural, mostrando a criatividade e o talento únicos da indústria musical da Coreia do Sul para o mundo.

(Artigo escrito com apoio de inteligência artificial)

