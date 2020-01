Carlos Vereza é o ‘plano B’ de Bolsonaro para a Cultura

Blog do Esmael - O governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já articula um plano B caso a atriz Regina Duarte não aceite o convite para assumir a Secretaria de Cultura, cargo vago após a demissão do nazista Roberto Alvim. Informa o jornal O Estado de São Paulo.

O ator Carlos Vereza, apoiador de Bolsonaro, é apontado como um nome que agrada os governistas.

Nas últimas semanas, Vereza teceu críticas ao desmonte da TV Escola, uma medida ordenada pelo ministro da Educação Abraham Weintraub.

A atriz Regina Duarte pediu mais tempo para decidir se assume a pasta.