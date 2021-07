Charge Falada entrevista o chargista Frank

247 - Diretamente de Florianópolis (SC), para onde se mudou há muito tempo, Frank dispara suas poderosas charges políticas, aproveitando o conteúdo que o cenário atual do país oferece.

Ele foi o convidado do último episódio do podcast Charge Falada, apresentado por Miguel Paiva e Renato Aroeira, para comentar e escolher charges históricas, o momento narciso, o bundão da vez e o meme que viralizou, misturando muito humor e política.

Seu primeiro livro, Capa Dura, Miolo Mole, conta sua trajetória como chargista, que começou aos 11 anos de idade, quando passou a ser leitor assíduo do jornal O Pasquim e sonhava em ser um dia igual ao seu ídolo, o cartunista Henfil.

“Fui alfabetizado politicamente pelo Pasquim. Eu queria ser o Henfil”, relata.

Além das charges que publica diariamente, suas tiras com as personagens As Veia - duas senhoras que compartilham e comentam situações do dia a dia - também fazem muito sucesso nas redes sociais.

Frank frequenta o ambiente da imprensa e dos movimentos sociais em Florianópolis há muito tempo, desde que era estudante.

“Nas reuniões sobre política, em Florianópolis, eu achava que era convidado porque usava óculos e tinha cara de intelectual”, conta.

O chargista não esquece seu amor pelo Flamengo e revela que é difícil torcer por algum time de Santa Catarina. Se divide entre o Avaí e o Figueirense, mas sempre com coração rubro-negro.

Para ouvir este episódio do podcast e saber mais sobre o Frank é só clicar aqui .

