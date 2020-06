Chico Buarque assina manifesto em defesa de Aroeira, que Bolsonaro quer investigar

247 - O cantor e compositor Chico Buarque assinou o manifesto em defesa do jornalista e chargista Renato Aroeira, autor de uma charge que virou alvo de pedido de investigação do ministro da Justiça, André Mendonça, do governo Jair Bolsonaro. Com informações de Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

O manifesto defende a liberdade da arte e repudia "delírios obscurantistas". "Ao dizer que um desenho de humor leva perigo à integridade do Estado, o ministro expressa um delírio fanático e alimenta as fantasias totalitárias dos criminosos que promovem ataques crescentes contra a democracia no Brasil. Não aceitamos mais delírios obscurantistas. Não aceitamos intimidações. Abaixo o autoritarismo".

O abaixo-assinado já conta com mais de 55 mil assinaturas.

