Chico Buarque decide não cantar mais "Com açúcar, com afeto", criticada por feministas

Por Guilherme Amado, Metrópoles - Chico Buarque decidiu que não cantará mais “Com açúcar, com afeto”, composta por ele originalmente para a voz de Nara Leão. A razão são as críticas do movimento feminista ao teor machista da letra, que fala da rotina sofrida de uma dona de casa, sustentada por um marido malandro e que, apaixonada, faz diversas concessões para agradá-lo (veja a íntegra da letra e ouça a música ao fim desta nota).

A decisão foi anunciada em “O canto livre de Nara Leão“, série documental dirigida por Renato Terra para a Globoplay. O cantor conta que a canção, de 1967, foi encomendada por Nara Leão, que pediu a ele exatamente uma letra de mulher sofrida, já naquela época nem tão comuns na música brasileira, como haviam sido anos antes.

“Ela me pediu a música, ela me encomendou essa música, ela falou ‘Eu quero agora uma música de mulher sofredora’. E deu exemplos de canções do Assis Valente, Ary Barroso, aqueles sambas da antiga, onde os maridos saíam para a gandaia e as mulheres ficavam em casa sofrendo, tipo “Amélia”, aquela coisa. Ela encomendou e eu fiz”, explicou Chico, no filme.

