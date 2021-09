Chico Buarque e Carol Proner se casam em cartório no Rio

O cantor e a advogada se casaram neste sábado (18) em um cartório em Itaipava, no Rio de Janeiro edit

247 - Chico Buarque e Carol Proner são oficialmente um casal. O cantor e a advogada se casaram neste sábado (18) em um cartório em Itaipava, no Rio de Janeiro. Discreto, o casal não compartilhou nenhuma imagem da cerimônia. Foi o próprio tabelionato que divulgou dois cliques da união. A informação é do portal UOL.

"Para nós, celebrar casamentos é sempre uma emoção, mas hoje com o ícone da música brasileira a emoção foi ainda maior! Tivemos a honra de celebrar a união de Chico Buarque e Carol Proner. Desejamos toda a felicidade do mundo aos noivos", comunicou o Instagram do órgão.

O músico e a doutora em direito estão juntos desde 2017. A intenção de casamento só veio a público após ser registrada no Diário de Justiça do Rio.

