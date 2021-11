Chrystian e Ralf encerram dupla após 40 anos de carreira

Apoie o 247

Metrópoles - Uma das duplas sertanejas mais renomadas do país, Chrystian e Ralf encerraram parceria após 40 anos de história. Os representantes dos irmãos anunciaram a separação e confirmaram que, a partir de agora, cada um seguirá em carreira solo.

No Domingo Espetacular, da RecordTV, exibido no último fim de semana, Chrystian falou sobre o atual momento. “Eu assinei um contrato por cinco anos, como você ‘tá’ sabendo, para fazer essa carreira solo. Então, por no mínimo cinco anos, a dupla Chrystian e Ralf vai estar fora da ativa, entendeu? Em termos de fazer disco, fazer shows e tal”, explicou.

Rumores de uma briga entre os irmãos correm nos bastidores do segmento sertanejo. Isso porque além de encerrarem a dupla, ambos também deixaram de se seguir nas redes sociais e agora fazem parte de escritórios separados. Chrystian, por exemplo, assinou contrato de seis anos para um projeto solo. Já Ralf, por sua vez, fez uma parceria musical com o sertanejo Eduardo Costa.

Continue lendo no Metrópoles.

