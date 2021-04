Cineasta chinesa se consagra com Oscar de melhor filme e direção

O filme "Nomadland" foi o grande vencedor do Oscar deste ano, ganhando as estatuetas de melhor filme, melhor atriz e melhor direção edit

247 - O filme "Nomadland, de Chloé Zhao, levou três estatuetas nas principais categorias do Oscar e sai como o grande vencedor da noite, na primeira edição da premiação que acontece durante a pandemia.

A diretora chinesa ainda fez história como a primeira asiática a ganhar uma estatueta de melhor direção. Ela também foi a segunda mulher premiada na categoria em 93 anos de prêmio (Kathryn Bigelow levou em 2010 por "Guerra ao Terror").

Destaque também para a protagonista Frances McDormand, que também fez as vezes de produtora do longa. A atriz idealizou o filme depois de ler o livro homônimo de Jessica Bruder e convidou Chloé Zhao para roteirizar e dirigir "Nomadland". Com o trabalho, levou para casa o quarto Oscar da carreira.

O melhor filme do Oscar 2021 estreia oficialmente nos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira (29), informa o UOL.

