CMG lança a primeira propaganda animada da Gala do Festival da Primavera

Rádio Internacional da China - Neste domingo, 15 de janeiro, celebrou-se o pequeno Ano Novo ou o Festival do Deus da Cozinha conforme o calendário lunar chinês. Pela ocasião, o Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) lançou no sábado (14) oficialmente a primeira propaganda animada da Gala do Festival da Primavera.

O vídeo intitulado “A Gala acompanha você na véspera do Ano Novo Chinês” foi produzido em conjunto pela equipe da Gala e pelo centro da nova mídia do CCTV News, transmitindo uma atmosfera dinâmica e alegre para o Ano Novo Lunar.

No momento do nascimento, cada chinês recebe um signo do zodíaco. Na animação, a mascote coelho Yuanyuan e seus companheiros desejam a todos um feliz Ano Novo chinês em vários dialetos locais.

