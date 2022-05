Com turnê de despedida, Milton Nascimento vende mais de 35 mil ingressos em menos de duas horas para shows em SP

Com 60 anos de carreira e 80 de vida, Milton Nascimento vai se despedir dos palcos após a turnê A Última Sessão de Música', que acontecerá em outros estados brasileiros edit

247 - O cantor e compositor Milton Nascimento vendeu mais de 35 mil ingressos em menos de duas horas, para shows da turnê 'A Última Sessão de Música', no Espaço Unimed, em São Paulo. O músico se apresentará em quatro datas: 26 e 27 de agosto (ingressos esgotados) e 1 e 2 de setembro. Com 60 anos de carreira e 80 de vida, Milton Nascimento vai se despedir dos palcos após a turnê, que acontecerá em outros estados brasileiros. Ele tem 43 discos gravados e cinco prêmios Grammy.

"Eu jamais poderia encerrar essa parte da minha vida de tantos anos de estrada sem homenagear aqueles que me acompanham esse tempo todo: os fãs. Essa turnê foi pensada especialmente para vocês", disse o artista, em nota divulgada pela assessoria, de acordo com o jornal O Estado de S.Paulo.

O músico reforçou que seria "impossível fazer essa despedida sem colocar no repertório músicas de todas as fases da carreira". "A gente quer proporcionar uma experiência única e emocionante, do começo ao fim. O resto é surpresa", complementou.

