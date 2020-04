Concurso literário Contos da Quarentena tem último dia de inscrições

Com mais de 1.300 participantes até o momento, o concurso literário promovido pelo Brasil 247 e pela TV 247 recebe inscrições até às 23h59 desta quarta-feira, 15. Saiba como participar edit

247 - O concurso literário "Contos da Quarentena", lançado pela Editora 247, responsável pelo site Brasil 247 e pela TV 247 está chegando à reta final de inscrições.

Termina à 0h00 desta quinta-feira, 16, o prazo final para autores amadores e/ou profissionais compartilharem suas experiências reais ou imaginárias durante a quarentena provocada pela pandemia do coronavírus em 2020, no Brasil e no exterior.

O concurso está tendo uma participação massiva. Até às 16h desta quarta, cerca de 1.360 inscrições haviam sido computadas. E ainda dá tempo de participar.

Pessoas acima de 12 anos, de todos os cantos do planeta, podem participar, contanto que mandem o texto em português. Os contos devem ter até 10 mil caracteres e são limitados a um texto por participante. Os interessados podem inscrever-se e enviar seus textos para um formulário eletrônico AQUI. No formulário encontram-se o edital e regulamento do concurso.

O vencedor receberá um voucher de R$ 1 mil para a compra de livros na Livraria Martins Fontes Paulista. O segundo colocado receberá um voucher de R$ 500. O terceiro receberá um voucher de R$ 300. Os 15 melhores textos serão publicados num livro em edição conjunta da Editora 247 e da Kotter Editorial.

O prazo inicial para a divulgação dos contos vencedores era 28 de abril, mas devido ao alto volume de contos, o prazo será estendido e uma nova data será anunciada quando todas as inscrições forem computadas.

