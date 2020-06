Conde recomenda dois livros para interessados em análise do discurso e linguística

A pedidos da comunidade da TV 247 no Youtube, o linguista Gustavo Conde - também colunista e editor do Brasil 247 - recomendou dois livros de introdução à análise do discurso, vertente teórica que ele utiliza para suas análises políticas edit

247 - O linguista Gustavo Conde indicou dois livros para iniciante interessados em aprender algo da linguística e da análise do discurso francesa, teoria que articula marxismo, psicanálise e a própria linguística.

Do Facebook do Conde:

"As pessoas me perguntam sobre livros de introdução à análise do discurso e aí vai:

Introdução à análise do discurso, de Helena Brandão (Editora da Unicamp).

Análise do discurso, princípios e procedimentos, de Eni Orlandi (Editora Pontes)

Cuidado ao lerem esses livros. São duas obras extremamente envolventes, que nos jogam na mais brutal teoria sobre o sentido já formulada. Ali, nos são apresentados os conceitos fundamentais do campo, seu nascimento, seu tripé epistemológico (linguística, marxismo e psicanálise) e as pesquisas seminais que definiram os estudos posteriores.

São técnicos (o da Helena é mais técnico), mas trafegam na dicção ensaística dos tratados filosóficos.

É uma espécie de "pílula vermelha" a la Matrix: se você tomar, nunca mais será o mesmo (a vida se tornará difícil, a relação com o outro idem, mas o tesão de poder entender como funcionam as engrenagens do poder que nos esmaga - porque nos identifica - não terá preço).

Boa sorte.

