CPM 22 afasta baterista Japinha após conversa vazada com menor

Baterista foi afastado da banda após divulgação de uma conversa de 2012 entre ele, na época com 38 anos, e uma fã do grupo de 16 anos

247 - A banda CPM 22 anunciou nesta quarta-feira, 10, o afastamento do baterista Ricardo Japinha da banda, depois de ter uma conversa com uma menor de idade vazada.

"Após os últimos acontecimentos, decidimos pelo afastamento do nosso baterista, Ricardo Japinha, reafirmando nossa posição de não compactuar com atitudes desrespeitosas com quem quer que seja. A banda continua", comunicou o CPM, no Twitter.

Prints de uma conversa de 2012 entre ele, na época com 38 anos, e uma fã do grupo, de 16 anos, vazaram em um perfil do Twitter, o Exposed Emo, na noite dessa terça-feira, 9.

Ao UOL, o músico confirmou que a conversa realmente aconteceu, mas não vê maldade em seu conteúdo. "Nunca cheguei a conhecer essa pessoa. Nem lembro dela, para ser sincero, mas a menina deveria ser bonita. A conversa não teve uma conotação maldosa. Nunca faltei com respeito com ninguém. Teve um clima de descontração, de combinarmos de nos encontrar. Fluiu de forma agradável", disse Japinha.

Relato sobre o Japinha em que ele tenta mentir a idade pra uma menina de 16 anos e +#ExposedEmo pic.twitter.com/ueILOBxQSV — #ExposedEmo (@ExposedEmo1) June 4, 2020

