Cristina Serra, ex-Globo, comenta caso Bial: "não poderia ter sido tão grosseiro (...) usando os termos rasteiros que usou"

247 - Ex-apresentadora da Globo News, a jornalista Cristina Serra publicou forte crítica a Pedro Bial, por conta dos ataques desferidos à diretora Petra Costa, brasileira indicada ao Oscar. Ela diz: "Bial não poderia ter sido tão grosseiro na crítica que fez ao filme, usando os termos rasteiros que usou."

Em artigo publicado no Portal Comunique-se, a jornalista afirmou que "uma mulher, na flor dos seus 30 e poucos anos, progressista e de um país da periferia do mundo consegue destacar-se no centro mundial do cinema e ser indicada ao Oscar pelo seu documentário. Seu filme, “Democracia em Vertigem”, mostra o que aconteceu recentemente no Brasil e explica, em boa medida, como chegamos aonde chegamos."

Ela continua: "foi o suficiente para despertar a ira, a inveja e o despeito de muitos. Alguns ataques já eram esperados. Mas me surpreendeu a “crítica” feita pelo jornalista Pedro Bial, alguém que deveria prezar pela pluralidade de visões de mundo, algo que está na base da nossa profissão. Quando comecei a trabalhar em TV, em 19… e esqueci (risos) gostava de vê-lo como correspondente em Londres."

A jornalista ainda acrescenta sua decepção com o ex-colega de Globo: "Pedro Bial tinha um texto criativo, usava bem as palavras. Se bem que eu admirava mesmo a Sandra Passarinho. Sempre sóbria e elegante, uma das pouquíssimas mulheres trabalhando como correspondente no exterior, num setor, naquela época, dominado por homens. Mas, sim, o Bial… Nem que fosse por respeito às mulheres que fazem parte da sua vida (certamente, as há), Bial não poderia ter sido tão grosseiro na crítica que fez ao filme, usando os termos rasteiros que usou."