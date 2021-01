Crítica: WandaVision acerta em cheio na mistura do humor com a “estranheza”

Guilherme Simmer, Metrópoles - Após pouco mais de um ano e seis meses, podemos, enfim, rever a consagrada abertura da Marvel que acompanhou os fãs de heróis e quadrinhos nos cinemas por mais de 11 anos. Mas, desta vez, na televisão. O Marvel Studios estreou no Disney +, nesta sexta-feira (15/1), com WandaVision e as primeiras impressões mostram o que pode estar por vir no futuro do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Diferente de tudo o que foi visto até agora no MCU, WandaVision inicia a Fase 4 das produções do Marvel Studios, que desta vez vai unificar de vez a televisão e os cinemas – o que não aconteceu de forma efetiva na parceria do estúdio com a Netflix.

Com apenas dois episódios disponibilizados, WandaVision acerta em cheio na mistura do humor com o sentimento de “estranheza”. O primeiro capítulo tem início com Wanda Maximoff/Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen) e Visão (Paul Bettany) recém-casados, chegando à cidade de Westview, e mostra o casal super-poderoso tentando se adaptar à vida normal nos Estados Unidos das décadas de 1940/1950.

