Daft Punk anuncia fim da parceria que revolucionou a música eletrônica

Os franceses confirmaram, nesta segunda-feira (22), o fim da dupla de sucessos como One More Time e Get Lucky

Metrópoles - Um dos duos mais revolucionários da música mundial, os franceses do Daft Punk anunciaram, nesta segunda-feira (22), o fim da dupla. A informação foi confirmada por eles em um vídeo de oito minutos, chamado Epílogo.

A assessoria do Daft Punk também confirmou a separação e o fim do duo de música eletrônica à revista Variety.No vídeo, os dois músicos aparecem com suas jaquetas de couro e os tradicionais capacetes. Um deles, tira o casaco e revela uma bateria. Ele, então, se afasta e explode.

Nos últimos 30 anos, o Daft Punk foi um marco na música eletrônica mundial, gravando grandes sucessos como One More Time e Get Lucky. O duo francês era formado por Guy-Manuel e Thomas Bangalter.

