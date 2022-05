De Planet Hemp a Diogo Nogueira: veja roteiro da Virada Cultural de SP

Apoie o 247

Metrópoles - A Virada Cultural está de volta neste fim de semana com grandes nomes e palcos em oito regiões de São Paulo. A edição mais descentralizada da história do evento terá, por exemplo, Gloria Groove em um show no sábado (28/5), às 21h, em Itaquera, na Zona Leste.

“É a Virada Cultural para a periferia ser palco, é a Virada para a cidade inteira ser palco”, disse a secretária de Cultura, Aline Torres,.. A expectativa é dois milhões de pessoas circulando pelas atrações.

Os palcos estarão no Butantã (Zona Oeste), Freguesia do Ó (Zona Norte), Parada Inglesa (Zona Norte), Campo Limpo (Zona Sul), M’Boi Mirim (Zona Sul), São Miguel Paulista (Zona Leste), Itaquera (Zona Leste) e o Vale do Anhangabaú e seu entorno (Centro).

A abertura da Virada Cultural será com um espetáculo do maestro João Martins com a escola de samba Vai-Vai no sábado (28/5), às 17h, no Palco Freguesia do Ó. Ao todo, serão mais de 300 apresentações de música, artes cênicas, dança, infantis e manifestações populares.

Destaques

Glória Groove – sábado (28/5), às 21h, no Palco Itaquera (Praça Brasil – Av. Nagib Farah Maluf, s/n – Conjunto Habitacional José Bonifácio)

– sábado (28/5), às 21h, no Palco Itaquera (Praça Brasil – Av. Nagib Farah Maluf, s/n – Conjunto Habitacional José Bonifácio) Kevinho – sábado (28/5), às 23h, no Palco Viaduto do Chá (Anhangabaú)

– sábado (28/5), às 23h, no Palco Viaduto do Chá (Anhangabaú) Luísa Sonza – domingo (29/5), às 15h, no Palco Viaduto do Chá (Anhangabaú)

– domingo (29/5), às 15h, no Palco Viaduto do Chá (Anhangabaú) Planet Hemp – domingo (29/5), às 17h30, no Palco Viaduto do Chá (Anhangabaú)

– domingo (29/5), às 17h30, no Palco Viaduto do Chá (Anhangabaú) Thaeme e Thiago – sábado (28/5), às 17h, no Palco Campo Limpo (Rua Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30)

– sábado (28/5), às 17h, no Palco Campo Limpo (Rua Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30) Vitão – sábado (28/5), às 19h, no Palco Campo Limpo (Rua Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30)

– sábado (28/5), às 19h, no Palco Campo Limpo (Rua Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30) Barões da Pisadinha – domingo (29/5), às 17h, no Palco São Miguel Paulista (Av. Deputado Dr. José Aristodemo Pinotti, s/n – entre a Av. Nordestina e Rua Moacir Dantas Itapicuru)

– domingo (29/5), às 17h, no Palco São Miguel Paulista (Av. Deputado Dr. José Aristodemo Pinotti, s/n – entre a Av. Nordestina e Rua Moacir Dantas Itapicuru) Criolo – sábado (28/5), às 21h, no Palco Parada Inglesa (Av. Luiz Dumont Villares, altura do nº 1400 – Parada Inglesa)

– sábado (28/5), às 21h, no Palco Parada Inglesa (Av. Luiz Dumont Villares, altura do nº 1400 – Parada Inglesa) Filipe Ret – domingo (29/5), às 17h, no Palco Parada Inglesa (Av. Luiz Dumont Villares, altura do nº 1400 – Parada Inglesa)

– domingo (29/5), às 17h, no Palco Parada Inglesa (Av. Luiz Dumont Villares, altura do nº 1400 – Parada Inglesa) Maestro João Carlos Martins e Vai-Vai – sábado (28/5), às 17h, no Palco Freguesia do Ó (Av. Miguel Conejo, s/n – Altura da Praça Dolmann)

– sábado (28/5), às 17h, no Palco Freguesia do Ó (Av. Miguel Conejo, s/n – Altura da Praça Dolmann) Diogo Nogueira – domingo (29/5), às 15h, no Palco Freguesia do Ó (Av. Miguel Conejo, s/n – Altura da Praça Dolmann)

– domingo (29/5), às 15h, no Palco Freguesia do Ó (Av. Miguel Conejo, s/n – Altura da Praça Dolmann) Ludmilla – domingo (29/5), às 17h, no Palco Freguesia do Ó (Av. Miguel Conejo, s/n – Altura da Praça Dolmann)

– domingo (29/5), às 17h, no Palco Freguesia do Ó (Av. Miguel Conejo, s/n – Altura da Praça Dolmann) Fresno – domingo (29/5), às 13h, no Palco Butantã (entre Rua Carlos Lisdegno Carlucci e Passagem da Praça Verde na Av. Pirajussara)

– domingo (29/5), às 13h, no Palco Butantã (entre Rua Carlos Lisdegno Carlucci e Passagem da Praça Verde na Av. Pirajussara) Pitty – domingo (29/5), às 17h, no Palco Butantã (entre Rua Carlos Lisdegno Carlucci e Passagem da Praça Verde na Av. Pirajussara)

– domingo (29/5), às 17h, no Palco Butantã (entre Rua Carlos Lisdegno Carlucci e Passagem da Praça Verde na Av. Pirajussara) Aline Barros – domingo (29/5), às 15h, no Centro Cultural Santo Amaro (Av. João Dias, 822 – Santo Amaro). Ingressos na bilheteria com uma hora de antecedência

A programação completa do evento está no site da prefeitura.

