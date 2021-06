Declaração de Juliana Paes negando que seja "bolsominion" continua repercutindo entre artistas nas redes sociais

247 - O ator Ícaro Silva, tal como já tinha feito Letícia Sabatella, também comentou as declarações de Juliana Paes nas redes sociais afirmando que não é bolsominion, mas fazendo duras críticas aos movimentos sociais e à esquerda. “Seu posicionamento é de quem não sabe o que é fome, de quem não entende o que é miséria”, disse Ícaro em mensagem a Juliana.

"Você é inteligente, talentosa, carismática, amada, icônica, belíssima. Mas seu pensamento não ultrapassa a bolha da classe alta; não ultrapassa o cercado de privilégios que seu talento te permitiu alcançar. Seu posicionamento é de quem não sabe o que é fome, de quem não entende o que é miséria"... "Não dá pra opor 'arrogância extrema' a 'delírios comunistas', justamente por não sermos binários. O que dá pra opor é morte e vida. E a gente sabe quem tá do lado da morte. Isso está dado, não é mistério", escreveu Ícaro Silva nas redes sociais.

Em vídeo publicado no Instagram, Juliana Paes tinha criticado a conduta de senadores durante depoimento da médica bolsonarista Nise Yamaguchi, integrante do ministério paralelo, na CPI da Covid, o que despertou uma onda de críticas à sua posição em apoio ao bolsonarismo. Juliana Paes reagiu às críticas afirmando que não não é bolsonarista, não apoia "as ideias arrogantes da extrema-direita" e os "delírios comunistas da extrema esquerda”.

