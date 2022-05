Dia Internacional da África será comemorado na 3ª edição da Festa Farafina em São Paulo

Apoie o 247

247 - Em alusão ao 25 de maio, Dia Internacional da África, artistas africanos e refugiados que vivem na capital paulista realizam neste sábado (21), das 21h às 4h, na Aparelha Luzia, em São Paulo, a 3ª edição da Festa Farafina - África e suas múltiplas riquezas artísticas e tecnológicas. A festa reúne o melhor da gastronomia, dança e música africanas.

A iniciativa, que neste ano conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do edital de Apoio a projetos artísticos culturais descentralizados de múltiplas linguagens, foi criada pela produtora cultural e pesquisadora Kety Kim Farafina, após a mesma retornar de uma imersão de 365 dias nos países de Senegal e Guiné Conacri, países da África Ocidental.

"A Farafina ocorre para que a data não passe despercebida nas cabeças dos nossos povos da diáspora. E, também, para que a gente traga junto com a nossa nova comunidade africana no Brasil a lembrança - muito - boa de que sabemos a importância do 25 de Maio”, resume a idealizadora e pesquisadora, Kety Kim.

O evento também conta com uma série de oficinas culturais que irão ocorrer entre os meses de junho e julho deste ano. Durante as oficinas serão compartilhadas perspectivas, vivências e narrativas sobre o continente africano, que vão desde as possibilidades de intercâmbio entre países, a partir da gastronomia, da poesia, da música, da dança e outras expressões artísticas.

Além da pesquisadora Kety Kim, estão à frente dos processos formativos a poeta Débora Garcia, que apresentará seus olhares sobre Moçambique e levará aos participantes suas experiências na África do Sul.

Para participar das aulas os interessados devem se inscrever no site http://www.farafina.com.br/

Dia da África

Implementado em 1963, o Dia Internacional da África celebra ainda a união de 30 representantes de nações africanas que foram recebidos em Adis Abeba pelo imperador da Etiópia, Hailé Selassié, o último governante da dinastia salomônica.

