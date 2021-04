“Dicionário Conciso da Língua Chinesa (Edição em Português)” é publicado em Beijing

Por Portuguese.people.com.cn

Recentemente, foi publicado o “Dicionário Conciso da Língua Chinesa (Edição em Português)”, escrito por um grupo de especialistas em português e concluído após três anos de trabalho duro. A Universidade de Estudos Estrangeiros de Beijing (BFSU), em cooperação com a Editora de Ensino e Pesquisa de Línguas Estrangeiras (FLTRP), concebeu e elaborou este dicionário que terá 20 versões para diferentes idiomas, tendo sido publicado já em 13 idiomas, incluindo inglês, alemão, francês e português, etc.

O dicionário é usado para iniciantes em chinês e português. O dicionário está dividido em duas partes: chinês-português e português-chinês. A parte chinês-português contém mais de 4000 palavras chinesas, enquanto a parte português-chinês contém mais de 4.200 palavras em português.

Para ajudar os iniciantes no seu aprendizado, as palavras e frases de exemplo no dicionário são acompanhadas do Pinyin. Ao mesmo tempo, contém mais de 800 frases e expressões idiomáticas comuns e 15 séries com mais de 160 ilustrações. O apêndice inclui também o "Zodíaco Chinês", "Os 24 Períodos Solares" e as "Regras da Escrita Chinesa" para apresentar a cultura chinesa e os padrões dos caracteres chineses.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.