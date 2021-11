"É angustiante o que vem acontecendo com o Brasil", diz baixista do U2

"A banda toda está horrorizada, sabemos que houve uma resposta insuficiente [à pandemia]. Tenho visto as notícias sobre as pessoas que estão perdendo seus trabalhos e suas casas por aí. É terrível", disse Adam Clayton edit

247 - O músico Adam Clayton, baixista da banda irlandesa U2, afirmou em entrevista ao jornal O Globo que se sente “angustiado" com a ineficiência do governo Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia e com as consequências da crise sanitária no Brasil.

“É angustiante o que vem acontecendo com o Brasil nesse último ano e pouco. A banda toda está horrorizada, sabemos que houve uma resposta insuficiente [à pandemia]. Tenho visto as notícias sobre as pessoas que estão perdendo seus trabalhos e suas casas por aí. É terrível que isso aconteça num país de tão vibrante positividade”, disse. Clayton é casado com a brasileira Mariana Teixeira de Carvalho.

A declaração foi feita em meio ao relançamento do álbum “Achtung baby” (1991), um clássico da banda que está sendo relançado em uma edição luxuosa em vinil, que inclui músicas inéditas da época.

“De 30 anos para cá, a música eletrônica dançante se tornou algo bem maior, especialmente nos Estados Unidos. Por outro lado, o pop ficou bem mais leve e menos agressivo. Espero que “Achtung baby” pegue as pessoas com um pouco de sua raiva e as acorde”, destacou o baixista.

