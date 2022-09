“Eles poderiam estar vivos”: documentário expõe todas as atrocidades do governo Bolsonaro na pandemia

Apoie o 247

RBA - Estreiou nesta quinta-feira (22), às 20h30, no YouTube, o documentário Eles poderiam estar vivos, de Lucas e Gabriel Mesquita, obra que retrata com detalhes como a condução da pandemia pelo presidente Jair Bolsonaro foram tragicamente responsáveis pelo número de mortos pela covid-19 no Brasil.

O lançamento do documentário teve também pré-estreias presenciais em três cidades: São Paulo (na PUC); Brasília (na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília) e em Vancouver (Canadá), na University of British Columbia.A produção é parceria do Grupo Prerrogativas e da produtora Mangueio Filmes. Ao longo de 105 minutos, o descaso de Bolsonaro com a covid-19 é evidenciado. Alternando imagens in loco e entrevistas o filme esclarece didaticamente como o presidente agiu para que o país registrasse, apenas em números oficiais, cerca de 685 mil mortos pelo coronavírus, em menos de três anos.

Além de mostrar como Bolsonaro se colocou contra o distanciamento social e disseminou uma série de mentiras sobre as vacinas e a pandemia, o filme mostra também aborda resultados das investigações da CPI da Covid. Entre eles, a prevaricação e a corrupção na compra de vacinas e a obsessão por promover remédios sem eficácia, como a cloroquina e a ivermectina.





