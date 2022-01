Elza Soares morre aos 91 anos no Rio de Janeiro

Apoie o 247

ICL

247 - Morreu nesta quinta-feira, 20, a cantora Elza Soares, no Rio de Janeiro, aos 91 anos, informou o G1. Ela foi uma das mais importantes artistas brasileiras do século XX, sendo, junto com Elis Regina, Nara Leão e outras mulheres, uma importante voz feminina na música brasileira.

"É com muita tristeza e pesar que informamos o falecimento da cantora e compositora Elza Soares, aos 91 anos, às 15 horas e 45 minutos em sua casa, no Rio de Janeiro, por causas naturais", diz o comunicado enviado pela assessora.

"Ícone da música brasileira, considerada uma das maiores artistas do mundo, a cantora eleita como a Voz do Milênio teve uma vida apoteótica, intensa, que emocionou o mundo com sua voz, sua força e sua determinação".

PUBLICIDADE

"A amada e eterna Elza descansou, mas estará para sempre na história da música e em nossos corações e dos milhares fãs por todo mundo. Feita a vontade de Elza Soares, ela cantou até o fim".

Na mesma data (20 de janeiro), em 1983, morreu o ex-jogador Garrincha, craque da ponta-direita do Botafogo e da Seleção Brasileira, que foi companheiro de Elza na década de 1960. Ambos foram perseguidos pela ditadura militar e levaram uma vida conturbada, juntos e separados.

PUBLICIDADE

Relembre um de seus sucessos e ouça a playlist com suas músicas pelo Spotify:

PUBLICIDADE