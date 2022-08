Empresário diz que escritor Salman Rushdie deve perder um olho após ataque em Nova York

Apoie o 247

247 - O agente de Salman Rushdie, Andrew Wylie, confirmou que o escritor britânico de 75 anos deve perder um olho depois de ser atacado a facadas durante um evento realizado nesta sexta-feira (12) em Nova York, nos Estados Unidos. Em nota enviada ao jornal The New York Times, o empresário afirmou que o escritor está usando um respirador. Segundo Wylie, os nervos do braço de Rushdie foram cortados e seu fígado foi esfaqueado. A polícia também disse que ele sofreu golpes de faca no pescoço.

Autoridades norte-americanas identificaram o suspeito da agressão como Hadi Matar, um homem de 24 anos do distrito de Fairview, em Nova Jersey. A polícia está conseguindo mais informações, para saber quais serão as acusações contra Matar.

Ainda não há indicação sobre a causa crime. Após ser esfaqueado, Rushdie recebeu atendimento de uma médica endocrinologista que estava na plateia antes de ser levado ao hospital.

