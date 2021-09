Encontro com Eduardo Suplicy vira canção de Caio Uehbe

“Coração Maior do Mundo”, segunda canção do projeto solo do cantor Caio Uehbe é uma homenagem a grandes personalidades da humanidade e um pedido por dias melhores e um mundo com mais amor e menos ódio edit

247 - Um encontro entre o cantor e compositor Caio Uehbe e o vereador de São Paulo Eduardo Suplicy (PT-SP), virou uma canção de esperança. “Coração Maior do Mundo”, novo trabalho solo de Uehbe, fala sobre sonhar com dias melhores e lutar por um mundo com mais amor e menos ódio.

Na canção, o músico da banda Rota 54, que agora caminha em carreira solo, agrega diversos elementos que explicam o momento peculiar pelo qual passa a humanidade.

A música, conta Caio, foi composta no começo e 2020, antes da pandemia, após um encontro com Eduardo Suplicy em seu gabinete na Câmara Municipal de São Paulo.

“Nesse encontro Suplicy como sempre foi muito simpático e gentil e me deu de presente seu livro (Renda de cidadania: a saída é pela porta). Ao me dar o livro leu comigo um trecho do discurso do Martin Luther King: ‘I Have A Dream’”, lembra o músico.

O artista conta que após a conversa combinou catarses pessoais e a situação do mundo diante do vírus e tantas outras ameaças para compor “Coração Maior do Mundo”. O cantor completa que a canção “é uma homenagem a pessoas que são exemplos para a humanidade em termos de sabedoria e liderança”.

Ouça “Coração Maior do Mundo” nas principais plataformas de streaming:

https://song.link/nnt7v90gpgnj4

O single também está disponível em lyric video:

https://www.youtube.com/watch?v=AjQ62pY_jRI

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista: