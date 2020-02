Equipe de Democracia em Vertigem faz protestos no Oscar

247 - A equipe de brasileiros que trabalhou ou colaborou de alguma forma para a produção do filme Democracia em Vertigem, que concorreu ao prêmio de Melhor Documentário no Oscar 2020, fez protestos no tapete vermelho do Dolby Theatre, em Los Angeles, na noite deste domingo 9.

Coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas (Apib), Sonia Guajajara também esteve presente. Houve cartazes com manifestações contra assassinatos de indígenas no Brasil, invasões de territórios indígenas, cobrança por uma solução para o assassinato da vereadora Marielle Franco e homenagem ao MST.

NOSSA LUTA É SUA LUTA. Sônia Guajajara e Petra Costa dão um recado global por Marielle e pelos povos indígenas! Estamos no #Oscars #Oscar2020 pic.twitter.com/t80ZToz3jf February 10, 2020