Estado de saúde da atriz Claudia Rodrigues piora e medicamentos não funcionam

Apoie o 247

ICL

247 - Claudia Rodrigues foi internada nesta segunda (23) no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A atriz tinha sido levada ao local às pressas na semana passada após sentir fortes dores de cabeça, mas a medicação não surtiu efeito, e ela retornou. A artista de 52 anos está acompanhada da namorada, Adriane Bonato, que está preocupada com seu estado de saúde. As informações são do portal Notícias da TV.

A assessoria de imprensa de Claudia afirmou que os motivos das dores são desconhecidos e investigados pelos médicos. Ela fará mais exames para detectar a origem do problema.

"A Claudia voltou a ser internada nesta manhã no Albert Einstein com fortes dores de cabeça. Como havia informado, todos os exames e medicações foram realizados, e o quadro dela só piorou", informaram.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.