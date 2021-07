Evandro Santo fala sobre vício em drogas: 'tive um AVC na frente do Faustão'

Juliana Barbosa, Metrópoles - Evandro Santos, famoso pelo personagem Christian Pior, no Pânico na TV, voltou a falar sobre o vício em drogas. Recentemente, ele contou em seu Instagram que está internado pela quinta vez para tratar a adicção, em uma clínica de São Paulo.

Em entrevista ao portal iG, Evandro contou que chegou a ter um AVC na frente do apresentador Fausto Silva, quando o entrevistou após cheirar cocaína no casamento de Emerson Fittipaldi, em 2012.

“Tive três princípios de overdose. No casamento do Fittipaldi, eu começo a ter um AVC na frente do Faustão e o Pânico não excluiu essa cena. Pensei que ia demorar para alguém chegar no casamento, fui no banheiro cheirar e o primeiro convidado era o Faustão. Comecei a enrolar a língua na frente dele”, recordou ele.

