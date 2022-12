Festival do Futuro: Como será a festa popular da posse de Lula

Mais de 60 artistas nacionais participam de forma voluntária do festival edit

Apoie o 247

ICL

Lula - O Festival do Futuro, festa popular que vai comemorar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, será realizado neste domingo (1º de janeiro), na Esplanada dos Ministérios. A expectativa é que até 300 mil pessoas passem pelo espaço do festival, numa grande comemoração da democracia e da cultura brasileira. [ Veja aqui a programação completa do festival. ]

Mais de 60 artistas nacionais participam de forma voluntária do festival. Entre os nomes confirmados estão Pabllo Vittar, Duda Beat, Gaby Amarantos, Maria Rita, Kléber Lucas, Martinho da Vila e muitos outros. [ Conheça os artistas e shows do festival. ]

Neste dia de alegria e esperança, a Esplanada dos Ministérios receberá o público a partir das 8h da manhã. A entrada no espaço do festival ficará aberta durante todo o dia, a noite e até a madrugada. [Confira os horários aqui.]

Para garantir que todos possam aproveitar o festival ao máximo, a organização criou um Manual do Participante, com orientações sobre o que pode e não pode ser levado para a área do festival, locais de entrada e uma lista dos serviços disponíveis. [ O manual está disponível aqui. ]

Os shows serão realizados em dois palcos, batizados Elza Soares e Gal Costa, em homenagem a duas cantoras que marcam a história da música brasileira. A concepção artística dos palcos reflete a retomada da democracia e da valorização da diversidade que é a marca do nosso país. [ Veja como serão os palcos do Festival do Futuro. ]

Mas as atividades se espalham por toda a Esplanada. Às 10h, tudo começa com um grande cortejo de manifestações da cultura popular brasileira.

O festival também valoriza a cena cultura do DF, com o show Brasília – Capital de Todos os Ritmos. [ Veja os artistas participantes. ]

Uma feira gastronômica, com pratos típicos do Brasil de Norte a Sul, garantirá a alimentação dos participantes do festival. [ Saiba mais sobre a feira aqui. ]

Além dos shows musicais, a posse de Lula será também uma oportunidade de revisitar a produção dos artistas visuais brasileiros e como suas obras retratam a nossa história de lutas por direitos e pela democracia. A exposição Brasil Futuro: Formas da Democracia estará aberta ao público a partir do dia 2 de janeiro, no Museu Nacional da República. [ Saiba mais aqui. ]

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.