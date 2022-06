Filme brasileiro baseado em pesquisa de Fernando Morais sobre nazismo na Volks vence prêmio internacional

Apoie o 247

247 - O filme brasileiro “The Factory’s Basement”, da paulista Grifa Filmes e dirigido por Gustavo Ribeiro, ganhou prêmio “Best History Pitch” do Sunny Side of the Doc, um evento internacional estabelecido em La Rochelle, na França, e de referência para financiamento de coprodução, compra e venda de material audiovisual.

O filme é baseado numa pesquisa do jornalista e escritor Fernando Morais e conta a história da operação de uma base nazista implantada dentro da fábrica da montadora alemã Volkswagen, em São Bernardo (SP), encarregada de delatar operários à ditadura brasileira. Alguns trabalhadores chegaram a ser torturados dentro da fábrica no ABC paulista.

O chefe do grupo era o sinistro coronel nazista Franz Paul Stangl, perseguido em todo o mundo por ter sido comandante de Sobibor e Treblinka, dois dos mais temidos campos de concentração do Holocausto.

Além do do “Best History Pitch”, a produtora também ganhou o prêmio especial “Cristal Publishing Creation Prize”.

