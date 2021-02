Gal Costa critica governo Bolsonaro: "descaso e incompetência"

“Não é fácil ver tanta gente morrendo e o descaso e a incompetência do governo brasileiro com essa pandemia. É muito triste. Como pode haver gente contra a ciência, contra a medicina?", questionou a cantora edit

247- A cantora Gal Costa fez um desabafo neste domingo (7) sobre a postura do governo de Jair Bolsonaro no combate à pandemia.

“Não é fácil ver tanta gente morrendo e o descaso e a incompetência do governo brasileiro com essa pandemia. É muito triste. Como pode haver gente contra a ciência, contra a medicina?”, indagou Gal, em reportagem publicada no portal Veja.

O conhecimento liberta. Saiba mais