Gilberto Gil completa 78 anos e recebe uma linda homenagem dos maiores nomes da MPB

A canção "Andar com fé" foi regravada por nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso, Marisa Monte, Jorge Benjor e ganhou participação até de Stevie Wonder; confira edit

247 – O cantor e compositor Gilberto Gil, um dos maiores nomes da cultura brasileira, que também foi ministro da Cultura no governo Lula, completou 78 anos, nesta sexta-feira, e recebeu uma belíssima homenagem de alguns dos maiores nomes da MPB, como Chico Buarque, Marisa Monte, Nando Reis, Frejat, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Ivete Sangalo, Jorge Benjor, Emciida, Zeca Pagodinho e muitos outros. No vídeo da regravação de Andar com Fé, um de seus maiores clássicos, até mesmo Stevie Wonder faz uma ponta. Confira o vídeo:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.