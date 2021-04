Gilberto Gil é condecorado Doutor Honoris Causa por universidade da Espanha

Revista Fórum - Gilberto Gil, cantor, compositor e ex-ministro da Cultura do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi condecorado nesta quinta-feira (1º) com o título de Doutor Honoris Causa da Universidade de Berklee de Valência, na Espanha.

Neste sábado estão programados um concerto e uma cerimônia na Valencia City of Arts and Sciences.

Leia mais na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.