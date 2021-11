Gilberto Gil, novo "imortal" da Academia: "Presença dos negros ainda é pequena"

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - "A academia vai ter o auxílio de pessoas como eu e como Fernanda Montenegro e outros acadêmicos já instalados e comprometidos com a vida cultural brasileira. Espero que a gente consiga levar o projeto histórico da ABL adiante”, afirma o novo “imortal” em entrevista ao Globo.

De acordo com o cantor e compositor, que foi também ministro da Cultura do governo do presidente Lula, "a academia está dando um recado que o Brasil é diverso". Gil destaca que "nos campos de representação da vida cultural a presença dos negros ainda é pequena". "Desse vasto universo a academia está a amplidão e a abrangência do Brasil. A sociedade é um diálogo entre quem trabalha no establishment e quem está no trabalho diário de dinamização da vida. É um diálogo entre esses dois campos , uma seta no passado e uma seta no futuro", pontua.

Gil critica o fato de o Brasil não ter mais Ministério da Cultura. Para ele, isso foi "uma atitude desse governo de dizer não a esse amplo significado da vida cultural". E frisa que seu compromisso é outro: "o do reconhecimento do Brasil, de onde viemos, nossas origens".

PUBLICIDADE

Leia a íntegra da entrevista.



Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE