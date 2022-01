Ícone do movimento manguebeat, Mundo Livre S/A critica Bolsonaro em novo album e traz o frevo macabro da pandemia

Crise sanitária pautou os temas das canções do trabalho inédito da banda pernambucana edit

247 - Com lançamento programado para o dia 20 de janeiro, o álbum “Walking Dead Folia” da banda pernambucana Mundo Livre S/A, faz uma crítica à gestão do governo Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19 no Brasil.

“Esse título brotou de um longo processo, foi sofrendo alterações à medida em que aumentava a perplexidade com o noticiário sobre a gestão da pandemia no país”, relata Fred 04, cantor e compositor do Mundo Livre S/A em entrevista à IstoÉ Independente.

Na capa, a banda faz uma sátira e exibe um homem morto, dentro de uma caixão, em meio uma festa de carnaval em Olinda. Uma representação alegórica do descaso do governo Bolsonaro com os mortos pela Covid.

“Quem conhece sabe que um dos blocos noturnos mais bizarros das ladeiras olindenses tem como macabro estandarte um caixão de madeira aonde são acomodados e transportados, a contragosto e deus sabe pra onde, as vítimas mais graves da febre de momo”,pontua

Além do tradicional Galo da Madrugada, a capa traz um bonecão de Hitler, ditador alemão a quem Bolsonaro é comparado.

As músicas têm uma forte carga de crônica política e social. No repertório, há outros temas que seguem essa linha, como a faixa “Necropolitano”, mas também letras mais pessoais, que, inseridas num contexto de pandemia, são um retrato íntimo do que ele viveu neste período”, escreve o jornal Estado de Minas.

