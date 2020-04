Integrantes do Novos Baianos lamentam perda de Moraes Moreira

247 - Paulinho Boca de Cantor e Baby do Brasil lamentaram a morte de Moraes Moreira, na manhã desta segunda-feira (13), aos 72 anos.

"Moraes era meu grande amigo. A gente se falava todos os dias. As nossas ligações ou eram para falar de trabalho ou para dar muita risada da vida e da nossa história. A gente se falava de três a quatro vezes por dia. Ontem, achei estranho", conta Paulinho.

"O Moraes viveu intensamente a música, a fé, a alegria e o Carnaval. Ele era o grande timoneiro com aquele violão que não existe nada igual. Todos os artistas que tocam violão sabem da capacidade que ele tinha de fazer um show de voz e violão, botando todo mundo para dançar. As composições contando o que a gente estava vivendo, aquela alegria", acrescenta Paulinho.

"Inacreditável", disse Baby do Brasil sobre a perda de Moraes Moreira. Evangélica, Baby disse que "só orando o "Pai Nosso" para acalmar o nosso interior!"

"Nesse momento tão sobrenatural eu quero agradecer a Deus pela fé que ele me deu, impregnando em mim a certeza da eternidade e a certeza de que ninguém morre! Que o plano divino nos reserva o melhor, no lado de lá! E é com toda a fé na Palavra de Deus que eu oro e clamo ao Espírito Santo, o "Consolador", que venha com seu amor sobre todos nós da sua família musical, e sobre todos da sua família da terra, seus filhos, seus irmãos, todos os parentes e amigos e todos que passaram por sua vida, nos trazendo a revelação mais profunda sobre o que é passar da terra para a eternidade, onde tudo é perfeito! 'Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano algum, aquilo que eu tenho preparado para aqueles que me amam' (1Coríntios 2:9)", escreveu ela em suas redes sociais.

