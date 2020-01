Internautas se revoltam após Oscar ignorar indicação a Lupita Nyong’o, atriz de "Nós"

247 - Internautas estão revoltados com com a falta de diversidade racial nas indicações do Oscar 2020. Na categoria de melhor atriz, Scarlett Johansson, que é branca, foi indicadas duas vezes pela sua participação no filme “História de um casamento”. A atriz Lupita Nyong’o, que é negra, e faz parte do filme "US" ("Nós", em português). Ela nasceu no México e é filha de um queniano.

A lista das indicadas para melhor atriz é formada por Cynthia Erivo, do filme “Harriet”, por Saoirse Ronan (“Adoráveis Mulheres”), por Charlize Theron - “O escândalo” e por Renée Zellweger - “Judy - Muito Além do Arco-Íris.

Indica uma branca duas vezes, mas a Lupita que é bom NADA... aiai sinceramente https://t.co/ecnDUwtO4a January 13, 2020

Decepcionados, porém não supresos: #Oscar2020 perde de novo a chance de reconhecer o talento de Lupita Nyong'o. #Oscar2020 #Oscars2020 pic.twitter.com/pOEP3J6ayG — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) January 13, 2020