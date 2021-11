J.K. Rowling está fora do especial de 20 anos de Harry Potter. Entenda o motivo

Apoie o 247

TV Cultura- A escritora J.K. Rowling não participará do especial produzido pelos estúdios Warner Bros em comemoração aos 20 anos de lançamento do primeiro filme da saga: "Harry Potter e a Pedra Filosofal" (2001). De acordo com o The Hollywood Reporter, mesmo sem uma posição oficial, acredita-se que as várias acusações de transfobia contra Rowling tenham causado o afastamento da criadora. Intitulado de "Harry Potter 20 anos: De Volta a Hogwarts", o especial focará na produção do primeiro filme da franquia, trazendo curiosidades sobre os bastidores e as filmagens.

Entre os convidados, estão os protagonistas da produção, Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson, além do cineasta Chris Columbus, diretor de "A Pedra Filosofal e A Câmara Secreta". A presença de Rowling se limitará a registros de entrevistas já concedidas por ela, que não foi convidada a dar novos depoimentos para o especial, ao contrário do que ocorreu com os outros participantes.

Os membros do elenco e da equipe de "Harry Potter" presentes no especial ainda não se pronunciaram publicamente sobre a matéria informando a ausência de Rowling. A escritora também não se posicionou sobre o tema até o momento.

"Harry Potter 20 anos: De Volta a Hogwarts" estreará em 1º de janeiro de 2022 na HBO Max.

