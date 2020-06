Jô Soares enfatiza “SS” em carta aberta a Bolsonaro: “VoSSa Redundância é o 1º presidente patafísico do mundo”

Em carta aberta a Jair Bolsonaro, o humorista e escritor Jô Soares se referiu ao presidente como “VoSSa Redundância”, referência à organização paramilitar do partido nazista. Ele também comparou a ala ideológica do governo à Patafísica, a ciência das soluções imaginárias edit

Revista Fórum - Em nova carta aberta a Jair Bolsonaro, Jô Soares se referiu ao presidente como “VoSSa Redundância”, enfatizando o SS, uma referência à Schutzstaffel (Tropa de Proteção, em tradução livre), uma organização paramilitar que deu suporte ao partido nazista e se transformou no exército de Adolf Hitler com o lema “minha honra chama-se lealdade”.

“A propósito: gostaria de saber se VoSSa Redundância já leu o livro sobre Churchill que estava sobre a sua mesa na hora da posse ou resolveu se aprofundar na biografia de outros políticos mais interessantes da mesma época?”, ironiza o humorista e ex-apresentador da TV Globo.

Na carta, Jô ainda compara a “ala ideológica” do governo, que tem como guru o astrólogo Olavo de Carvalho, à Patafísica, a ciência das soluções imaginárias, criada pelo dramaturgo francês Alfred Jarry, que trata de modo cômico a desconstrução do real e sua reconstrução no absurdo.

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.