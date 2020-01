José de Abreu ironiza indicação de Regina Duarte à Secretaria da Cultura: 'está preparada'

247 - O ator José de Abreu ironizou a indicação - e agora aceitação do convite - de Regina Duarte à Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro. "Está preparada", escreveu, após relatar o perfil dos ministros membros do governo: "analfabetos, milicianos, corruptos, nazistas, militares e policiais assassinos, torturadores, pedófilos".

A atriz se encontrou nesta segunda-feira 20 com Jair Bolsonaro, com quem conversou sobre sua ida ao governo. Ela aceitou o convite para cuidar da área de Cultura, mas afirmou que iniciará uma "fase de testes" a partir desta terça-feira 21.

"Nós vamos noivar, vou ficar noiva, vou lá conhecer onde eu vou habitar, com quem que eu vou conviver, quais são os guarda-chuvas que abrigam a pasta, enfim, a família. Noivo, noivinho", afirmou a atriz à coluna da jornalista Mônica Bergamo.

Em seguida, já anunciou planos para a área e a "classe artística": "Quero que seja uma gestão para pacificar a relação da classe com o governo. Sou apoiadora deste governo desde sempre e defendo a classe artística desde os 14 anos".