Juca Chaves morre aos 84 anos

247 - O cantor Juca Chaves morreu por volta das 22h30 deste sábado (25) no Hospital São Rafael, em Salvador (BA).

Juca, nome artístico de Jurandyr Chaves, nasceu no estado do Rio de Janeiro, no dia 22 de outubro de 1938.

O artista é filho de Clarita e de um austríaco, naturalizado brasileiro, que montou a primeira fábrica de plásticos no Brasil.

