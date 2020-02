Juíza nega pedido de censura e indenização de R$ 1 bi feito por igreja contra Porta dos Fundos

Revista Forum - A juíza Nathalia Magluta, da 5ª Vara Cível do Rio de Janeiro, negou o pedido de censura e indenização de R$ 1 bilhão feito pela Igreja Pentecostal contra o Especial de Natal do Porta dos Fundos, lançado em 2018. A liminar incluía o pedido de retirada do programa da Netflix.

A igreja evangélica alega que o programa humorístico abusou da liberdade de expressão e viola a liberdade de consciência religiosa e de crença ao retratar Jesus como homossexual. A juíza, no entanto, considerou a decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que garantiu o direito à liberdade de expressão do grupo.

