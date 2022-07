Justiça dos EUA rejeita proposta da atriz Amber Heard para novo julgamento com Johnny Depp

Apoie o 247

ICL

247 - A Justiça dos Estados Unidos rejeitou, nesta quarta-feira (13), o argumento dos advogados da atriz e modelo norte-americana Amber Heard de que um dos jurados cometeu irregularidades. A artista é acusada de difamação com o ator Johnny Depp, 59 anos, seu ex-marido. As informações foram publicadas em reportagem da CNN Brasil.

Em junho, Amber foi condenada a pagar US$ 10,35 milhões em danos a Depp, quando um júri no condado de Fairfax, Virgínia, disse que ela difamou o ator de "Piratas do Caribe" em um artigo de opinião de publicado no jornal The Washington Post. Segundo Depp, ela o difamou quando chamou o artista de "uma figura pública que representa abuso doméstico".

O ator negou ter batido em Heard, 36, e disse que ela ficou violenta no relacionamento do casal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a juíza Penny Azcarate, não existia "evidência de fraude ou irregularidade" pelo jurado. "O devido processo foi garantido e fornecido a todas as partes neste litígio", escreveu a magistrada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE