Léo Santana critica aglomeração no jogo entre Bahia e Grêmio e pede liberação de shows: "qual a diferença?"

247 - O cantor Léo Santana utilizou as redes sociais no último sábado (27) para criticar a aglomeração de torcedores na Arena Fonte Nova durante o jogo entre Bahia e Grêmio. A partida, que ocorreu na noite de sexta-feira (26), reuniu mais de 30 mil pessoas.

Para Santana, se há a liberação de 70% de público nos estádios, porque o mesmo não vale para shows? Na Bahia, atualmente, o público máximo permitido para eventos é de três mil participantes.

Nas imagens, Léo Santana colocou uma figurinha de palhaço em cima de seu próprio rosto e escreveu: "minha cara vendo 35 mil pessoas no estádio hoje em Salvador. 70% do público liberado para estádio de futebol. Glória Deus! Eventos de show sai de três mil quando? Explica para nós, qual a diferença? Por que não podemos?".

O governador Rui Costa (PT) não se manifestou, mas a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) emitiu uma nota:

"A Secretaria da Saúde do Estado acompanha o tempo todo indicadores que apontam a possibilidade de flexibilização de medidas restritivas para conter a Covid-19, ou ainda que mostrem a necessidade de que haja uma maior restrição.

Entre os indicadores estão número de casos ativos, novos casos diários, taxas de cobertura vacinal e de ocupação de leitos.

Sempre que autorizados, os eventos devem obedecer ao que está estabelecido no decreto nº 20.907, publicado no Diário Oficial do Estado. Devem ser respeitados os protocolos sanitários estabelecidos, especialmente o distanciamento social adequado, o uso de máscaras e a comprovação do quadro vacinal contra a Covid-19 em dia".

