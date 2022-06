Líder do Green Day diz que deixará EUA em protesto contra proibição do aborto

Apoie o 247

RT - O vocalista e guitarrista da banda de pop-punk dos anos 90 Green Day, Billie Joe Armstrong, anunciou que estava “ renunciar à minha cidadania ” e se mudar para Londres no meio de um discurso profano durante uma apresentação na turnê Hella Mega da banda. no Estádio de Londres na sexta-feira.

A exclamação do roqueiro de 50 anos pretendia ser uma denúncia da decisão da Suprema Corte dos EUA na sexta-feira de reverter a decisão de 1973 Roe vs. Wade que legalizou o aborto federalmente. A decisão judicial altamente controversa desencadeou uma avalanche de protestos nos EUA, bem como condenação internacional.

Com o público de Armstrong claramente gostando de sua decisão no momento de abandonar seu país de nascimento por causa do movimento judicial polarizador, ele continuou, declarando que havia “ muito estúpido no mundo para voltar a isso. desculpa miserável para um país .” Depois de se enrolar na bandeira britânica, ele prometeu aos espectadores que eles “ receberiam muito de mim nos próximos dias ”.

“ F***-se a Suprema Corte da América! ” ele gritou em outro show em Huddersfield no sábado, de acordo com o Daily Mail.

Não está claro como os autoproclamados planos de realocação de Armstrong se misturarão com seu pedido de 2021 para concorrer à presidência dos EUA na chapa republicana, mas ele ainda tem meses para descobrir isso, já que a próxima eleição presidencial não será até novembro de 2024.

Armstrong vive na Califórnia, onde o aborto permanece legal apesar da revogação de Roe. Muitos estados 'azuis' administrados por democratas, como Califórnia e Nova York, aprovaram leis que consagram as proteções ao aborto na lei estadual após o vazamento de um projeto de opinião da Suprema Corte no mês passado, sugerindo que os juízes estavam se preparando para derrubar Roe.

As palhaçadas no palco dificilmente foram sua primeira tentativa de misturar música com ativismo. Armstrong escreveu um álbum em 2004 chamado 'American Idiot', baseado em suas frustrações sobre “ não ser representado pela liderança nacional ” nos EUA sob o então presidente George W. Bush, que foi transformado em um musical da Broadway. Mais recentemente, ele falou explicitamente sobre sua aversão ao ex-presidente Donald Trump, acusando-o de “ manter metade do país como refém ” e apresentando a aparentemente inevitável comparação com Hitler. No início deste mês, ele se apresentou em frente a uma faixa que dizia “ F*** Ted Cruz ”, referindo-se ao senador republicano do Texas.

