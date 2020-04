Live épica: festival Together At Home, organizado por Lady Gaga, toma conta da internet em tempos de quarentena (assista)

Com curadoria de Lady Gaga e apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do festival Global Citizen, o Festival Together At Home anunciou centenas de atrações na busca pela conscientização da importância de ficar em casa edit

247 - O festival Together at Home toma conta das redes sociais neste sábado, 18, e cria uma noite histórica no bojo da situação totalmente atípica que o mundo vive.

Com mais de 100 artistas e personalidades confirmadas, entre ícones da música, cinema, TV, esportes e mais, o Together at Home é liderado por nomes como Paul McCartney, Eddie Vedder (Pearl Jam), Elton John e muito mais, além de Gaga. Você pode conferir a escalação completa no cartaz abaixo.

Veja aqui mais informações.

Na Internet, será possível assistir aos shows no YouTube (no vídeo acima), Twitch, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram e outros.

Assista aqui o Together At Home:





Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.