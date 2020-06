Live reúne grandes nomes da cena cultural e propõe reflexão sobre o futuro pós-pandemia

“Inspira: A Esperança Equilibrista” reúne no sábado nomes como João Bosco, Zeca Baleiro, Ivan Lins, Zélia Duncan e Orquestra Maré do Amanhã em formato que mistura show, produção cinematográfica, história e interpretações ao vivo edit

João Bosco, Zeca Baleiro, Ivan Lins, Zélia Duncan, Leila Pinheiro e a Orquestra Maré do Amanhã estarão reunidos no palco virtual da live “Inspira: A Esperança Equilibrista”, no próximo sábado (27), às 18h. Este grande encontro — patrocinado pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) e as representações dos trabalhadores do banco nos 27 estados (Apcefs), com parcerias inéditas — também contará com outros renomes da cena musical e cultural do país, como Dan Stulbach, Leandro Karnal, Antonio Prata, Clarice Niskier, Cristina Braga, Jaques Morelebaum, Naruna Costa, Nelson Sargento, Thiago Ávila, Rodrigo Maré e Poetas da Maré.

Em um formato de “live-filme”, a iniciativa da Fenae e das Apcefs em parceria com a ONG Redes da Maré — que desenvolve projetos sociais em benefício a 140 mil moradores das 16 favelas da Maré, no Rio de Janeiro (RJ) — vai integrar produção cinematográfica com interpretações ao vivo. O espetáculo será transmitido pelos canais da Inspirartes Produções Culturais, no YouTube e Facebook .

Segundo o presidente da Fenae, Sérgio Takemoto, esse é um grande movimento para oferecer cultura à população. "A live apresentará para o grande público, sem restrição de qualquer natureza e de maneira gratuita, uma reflexão para a voz da liberdade e de esperança no futuro do Brasil", ressalta.

No Instagram, João Bosco destacou: "Vai ser bonito!”. “Estamos muito felizes por este projeto lindo que vai acontecer no dia 27. É uma alegria fazer parte de iniciativas assim!", acrescentou o cantor.

PARCERIAS INÉDITAS — Esta será a primeira vez que João Bosco se apresentará com Zélia Duncan. Outra parceria inédita será entre Zeca Baleiro e Leila Pinheiro.

A cantora paraense também registrou, em redes socais, a participação dela na live “Inspira: A Esperança Equilibrista”. "Uma honra e alegria fazer parte desse movimento de luz e de esperança! Agendem-se! Imperdível!", disse Leila Pinheiro, no Instagram.

Ivan Lins também fará uma apresentação inédita com a Orquestra Maré do Amanhã. No repertório, “Um Novo Tempo”, entre outras canções que marcam os 50 anos de carreira do cantor.

HISTÓRIA, MOBILIZAÇÃO E RESISTÊNCIA — Além da mistura de música, teatro, cinema e poesia, a live ainda vai passar pela história do país, com interpretações de grandes nomes da cena brasileira.

“Mobilizações e resistência são parte da luta da Fenae e das entidades representativas dos bancários da Caixa Econômica para manter o banco 100% público, em apoio ao desenvolvimento do país”, observa Takemoto. "É nítida a importância da Caixa neste momento de crise causada pela pandemia do coronavírus. A sociedade reconheceu o banco como principal agente financeiro das políticas de Estado e protagonista em ações para melhorar a vida de milhares de famílias brasileiras", emenda o presidente da Fenae, que, junto com as 27 Apcefs, atua na defesa dos empregados da Caixa e na construção de uma sociedade justa, igualitária e sustentável.

INSPIRAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO — A proposta da live “Inspira: A Esperança Equilibrista” é compartilhar a pluralidade de significados com poesia, música, teatro, dança, filosofia e histórias inspiradoras, que transformam vidas. Diferentes causas fazem parte do roteiro da live-filme: meio ambiente, cultura, saúde, comunidade, antirracismo.

“Estou muito feliz por ter sido convidado para este evento bonito e oportuno, neste momento de dor e desesperança. Sobretudo porque estarei na companhia de alguns colegas que muito admiro”, diz Zeca Baleiro.

“Espero que as pessoas se sintam revigoradas após a apresentação. Foi lindo ver chegando artistas e seres humanos de primeira grandeza em torno do projeto, que gera calor humano, reflexões e descondiciona os olhares, nos fazendo ver o horizonte além dos perigos ", define Clarice Niskier, atriz e diretora de teatro.

O projeto terá uma campanha de mobilização de recursos para as favelas da Maré. Na visão da Inspirartes, “o novo normal é transformar o hoje com a união do coletivo”.

Segundo Carlos Netto, ex-bancário do Banco do Brasil e idealizador da live, a ideia é realizar mais encontros neste formato com a parceria da Redes da Maré. “’Inspira: A Esperança Equilibrista’ nos ajuda a entender que não estamos sozinhos. Há uma rede de pessoas fazendo aquilo que edifica o espírito humano por meio da arte”, destaca.

SERVIÇO — Live “Inspira: A Esperança Equilibrista”

• Data: neste sábado (27/6)

• Horário: 18h

• Onde: YouTube e Facebook da Inspirartes Produções Culturais

