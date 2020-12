Lula irá a Cuba para gravar documentário sobre sua trajetória

Documentário, dirigido pelo cineasta Oliver Stone, terá como fio condutor a trajetória do ex-presidente Lula, que foi preso arbitrariamente pela operação Lava Jato e excluído da disputa presidencial em 2018 edit

247 - O ex-presidente Lula viajará a Cuba na próxima semana para gravar um documentário de longa-metragem dirigido pelo cineasta Oliver Stone. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a jornalista, ex-combatente da Guerra do Vietnã nos anos 1960, o cineasta nova-iorquino Oliver Stone assina filmes como "Snowden" (2016), "JFK: A Pergunta que Não Quer Calar" (1991) e "Assassinos por Natureza" (1994).

Segundo a jornalista, sua defesa enviou um comunicado à Justiça sobre sua saída do país nesta terça (8) e ele deixará o Brasil no dia 17 de dezembro, retornando apenas no início de janeiro.

A trajetória do ex-presidente, que foi preso arbitrariamente pela operação Lava Jato e ficou de fora da disputa presidencial em 2018, com claro objetivo de beneficiar o então candidato Jair Bolsonaro, será o fio condutor do longa, que abordará a insurgência de crises democráticas na América Latina.

