Lula reúne nomes nacionais e internacionais como Gil, Caetano, Daniela Mercury e Roger Waters na reta final da campanha

247 - O ato organizado pela campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com artistas, intelectuais e representantes de movimentos sociais, realizado na segunda-feira (26,) lotou o auditório do Anhembi, em São Paulo, e reuniu cerca de 2 mil convidados, segundo a organização do evento.

No palco, nomes como Valesca Popozuda, Daniela Mercury e Pe Lu, falaram sobre a inviabilidade da chamada terceira via e defenderam a candidatura de Lula como a opção mais viável para derrotar a extrema direita, representada por Jair Bolsonaro (PL). "Que criem alguma terceira via viável, de verdade, não essas tentativas escabrosas como Sergio Moro", disse Pe Lu, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo.

"Vocês já sabem em quem votar, no Lula", disse o cantor e compositor Gilberto Gil por meio de um telão montado no palco. Arnaldo Antunes disse que as eleições do dia 2 de outubro representam uma chance para resgatar a dignidade do Brasil. O músico paraibano Chico César, que se tornou uma das vozes mais atuantes contra o bolsonarismo, destacou que Lula irá vencer o pleito no primeiro turno.

Emicida fez um discurso sobre acesso à universidade. O rapper disse sentir gratidão por Lula e destacou que o governo do petista foi o principal responsável pelo aumento de pessoas negras e periféricas com "diplomas, mestrados e doutorados".

Um dos vídeos que foram apresentados também exibiu depoimentos de Nando Reis, Zeca Baleiro, Ivan Lins, Céu e Martinho da Vila, e do ator Marcelo Serrado, além de artistas internacionais como o ator Danny Glover e o ex-vocalista e baixista da banda Pink Floyd, Roger Waters.

O evento foi encerrado pouco após Lula discursar, com o jingle oficial da campanha sendo cantado por Duda Beat, Daniela Mercury e Paulo Miklos, ao lado dos convidados.

